Comparte

El pasado sábado se llevó a cabo el evento de streaming ‘Noche de Combos’, en donde los exparticipantes de Gran Hermano, donde si bien Jorge Aldoney y Raimundo Cerda, participaron en un duelo de boxeo, Cony Capelli y Jennifer ‘Pincoya’ robaron miradas.

Sin embargo, su combate no fue lo que robó más miradas en el certamen, sino que también lo hizo la asistencia de exintegrantes del reality.

Hablamos de Cony Capelli, ganadora del programa, que se mostró acompañada en todo momento por su manager, Suro Solar.

En el certamen también se presentó Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, quien si bien mantuvo una cercana amistad con la bailarina, a día de hoy poco y nada resta de aquellos tiempos.

¿Cony Capelli y Jennifer ‘Pincoya’ ya ni se saludan?

Bajo este escenario, el manager Suro Solar destacó un inesperado hecho a través de sus redes sociales.

“Les voy a contar algo que yo vi que pasó”, inició comentando a través de Instagram.

Luego continuó: “Justo ayer estábamos saliendo y le piden una foto a la Cony. Se saca la foto y justo estaba saliendo de la puerta Jennifer“.

“Sale, la queda mirando, yo miro a la Cony que justo se estaba sacando la foto. La Jennifer se da vuelta y se va corriendo con el Papá Nulo, ay no, Papá Chulo, ay él, el Francisco”, añadió.

Finalmente, sostuvo que la oriunda de Chiloé “se hizo la loca no más. Yo lo vi. A mí no me contaron”.

El presente amoroso de Cony

La ganadora de ‘Gran Hermano, Cony Capelli, ha demostrado que no ha perdido el tiempo. Esto, luego de que hace unos días presentara a quién sería su nueva pareja.

A través de una historia que compartió en Instagram, la joven se mostró en una piscina junto a su galán.

Se trata de Luis Miguel Castro, peruano y exchico reality, con quien mantendría una relación.